Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü
Haberler » Dünya » Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü - Haber

Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

13.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:01
Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü

'ın başkenti 'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.


Hükümet sözcüsü, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı binası önüne bir araç geldiğini ve bombalı düzeneği patlatarak eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı. Olay yeri savaş alanına dönerken, Afganistan güvenlik güçleri cesetleri ambulansa taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et