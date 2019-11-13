Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
13.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:01
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Hükümet sözcüsü, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı binası önüne bir araç geldiğini ve bombalı düzeneği patlatarak eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı. Olay yeri savaş alanına dönerken, Afganistan güvenlik güçleri cesetleri ambulansa taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com