Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü - Haberler
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Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetindeki Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda ev yıkılırken, ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Qades Kaymakamı Mohammad Seleh Pordel yaptığı açıklamada, "Kurbanlar arasında çocuk ve kadınlar bulunuyor" dedi. Yetkililer, depremdeki can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

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Afganistan, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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