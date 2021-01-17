Afganistan'da 3 adet el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi
17.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:13
Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, sivilleri hedef alan 3 adet el yapımı patlayıcıyı Kandahar kentinde ele geçirdiklerini açıkladı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, sivilleri hedef alan 3 adet el yapımı patlayıcıyı Kandahar kentinde ele geçirdiklerini açıkladı.
Bakanlık, yola döşendiği tespit edilen el yapımı patlayıcıların yüzlerce kişinin yaşamını tehdit ettiğini belirterek 3 el yapımı patlayıcının Kandahar polisi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı