Afganistan'da 3 adet el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi
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Afganistan'da 3 adet el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi

17.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:13
Afganistan'da 3 adet el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi

Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, sivilleri hedef alan 3 adet el yapımı patlayıcıyı Kandahar kentinde ele geçirdiklerini açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, sivilleri hedef alan 3 adet el yapımı patlayıcıyı Kandahar kentinde ele geçirdiklerini açıkladı. 

Bakanlık, yola döşendiği tespit edilen el yapımı patlayıcıların yüzlerce kişinin yaşamını tehdit ettiğini belirterek 3 el yapımı patlayıcının Kandahar polisi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 


Afganistan'da 3 adet el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi
Afganistan'da 3 adet el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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