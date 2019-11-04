Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

Afganistan'da ele geçirilen 28 ton uyuşturucu, yakılarak imha edildi.

04.11.2019 13:48
Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

Afganistan'da ele geçirilen 28 ton uyuşturucu, yakılarak imha edildi.


Afganistan'ın Bağlan vilayetinde Emniyet Müdürü Wais Ahmad Samimi, eyaletin başkenti Puli Humri kentinde ele geçirilen 15 ton uyuşturucunun yakılarak imha edildiğini açıkladı.


Ayrıca güneydeki Helmand eyaletinin başkenti Leşkergah'da da polis tarafından ele geçirilen 13 ton uyuşturucunun imha edildiği belirtildi.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toplam 28 ton uyuşturucunun narkotik polislerinin ve diğer güvenlik birimlerinin son bir yılda gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında ele geçirildiği belirtildi. - KABİL

Kaynak: İHA
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