26.08.2019 20:31

- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, hacdan döndü

Gani, Suudi Arabistan'da resmi temaslarda da bulundu

KABİL - Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşraf Gani, hac vazifesini tamamlayıp, Suudi Arabistanlı yetkililerle temaslarının ardından ülkeye geri döndü.

Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşraf Gani, hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gitmişti. Ülkeye geri dönen Cumhurbaşkanının Gani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, haccın ardından Suudi yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi. Gani'nin temaslar dahilinde, Kral Selman Bin Abdülaziz, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ali el Madani, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed, Arabistan Dişişler Bakanı İbrahim bin Abdülaziz El Assaf, Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi Başkanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani ve daha bir çok bakanla görüştüğü açıklandı.

Gani'ye, Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Maliye Bakanı Humayun Kayumi, Afgan İstihbaratı Genel Başkanı Masum Stanikzai eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA