Afgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdi

Batman Valiliğince, Afganistan uyruklu öğrenciye hayalini kurduğu bilgisayar hediye edildi.

Afganistan'dan 7 yıl önce ayrılan ve ailesiyle yerleştikleri Batman'da bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mahmut Musavi'nin (47) 3 çocuğundan en küçüğü olan Ali Rıza Musevi ilk ve ortaokulu başarıyla tamamladı.

Ali Rıza'nın okulda hazırladığı geri dönüşüm projeleri öğretmenlerinin dikkatini çekti.

Öğretmenlerinin Valiliğe yönlendirdiği Ali Rıza, projelerini anlatarak, projelerini geliştirmek için bilgisayar talebinde bulundu.

Bilgisayar talebine kayıtsız kalmayan Batman Valiliği Musavi'ye bilgisayar ve bilgisayar masası hediye etti.

Musavi yaptığı açıklamada, kendisine hediye edilen bilgisayar için Valiliğe teşekkür etti.

Valiliğin projelerini değerlendirerek kendisine bilgisayar hediye ettiğini ifade eden Musavi, "Bu bilgisayar gelecekte yapacağım projeler için güzel oldu. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Hedefim bütün insanlığa yararı olacak geri dönüşüm projesi ve yazılım çıkarmak. Bu geri dönüşüm projemi web ortamında insanlığa faydalı olacak şekilde yayacağım." dedi.

Baba Mahmut Musavi de 3 çocuğunun olduğunu, çocuklarının okuduğunu ifade ederek, "Batman çok güzel, insanları çok iyi. Ben ve ailem çok mutluyuz. Batman Valiliğine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğü personeline hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA