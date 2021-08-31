Afgan kadınlar erkeklerle aynı sınıflarda olmamak kaydıyla üniversiteye gidebilecekler

Taliban'ın Yüksek Öğrenim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, ülkedeki kadınların üniversiteye gidebileceğini, ancak erkeklerle aynı sınıfta ders görmeyeceğini ve erkek hocalardan ders almayacaklarını açıkladı. Bunun yanı sıra yönetim diğer ülkelerle rekabet edebilmek için de müfredatta değişikliklere gidecek.

ABD, 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilerek kontrolü Taliban'a bıraktı. Ülkede yaşanan kaos devam ederken, kadın haklarının durumu uluslararası toplumun en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor.

ERKEK HOCALARDAN DERS ALAMAYACAKLAR

NTV'nin haberine göre Taliban'ın Yüksek Öğrenim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, Afgan kadınların üniversiteye gidebileceklerini ancak erkeklerle birlikte aynı sınıflarda bulunamayacaklarını ve erkek hocalardan ders alamayacaklarını duyurdu.

"AFGAN HALKI ŞERİAT KANUNLARINA GÖRE EĞİTİMLERİNE DEVAM EDECEK"

Haqqani yaptığı açıklamada, "Afganistan halkı, kadın ve erkek karışık bir ortamda olmadan şeriat kanunları ışığında yüksek öğrenimlerine güvenlik içinde devam edecek" dedi. Ayrıca, İslami, milli ve tarihi değerlere uygun, makul ve İslami bir müfredat oluşturmak ve diğer yandan diğer ülkelerle rekabet edebilmek için müfredatta da değişiklikler yapılacağını sözlerine ekledi.

EĞİTİM POLİTİKALARI İÇİN HENÜZ BİR ÇERÇEVE OLUŞTURULMADI

Bununla birlikte, Taliban hükümeti eğitim politikaları için henüz bir çerçeve oluşturmadı, ancak yeni kuralların İslami şeriat yasalarına dayanacağını açıkladı. Taliban, kadınların okumasına ve çalışmasına izin vereceğinden emin olsa da, ülkenin geçmişteki yönetimi, kadınların ve azınlıkların haklarının ciddi şekilde kısıtlandığını gördü.