Afgan güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi

Afgan güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi

Afganistan'da güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi

23.09.2019 11:45
Afgan güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi

Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde hükümet güçlerince düzenlenen bir saldırıda en az 35 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda 13 sivil de yaralandı.


Olay, pazar gecesi Afgan kuvvetlerinin Taliban örgütü tarafından intihar bombacılarının eğitimi için kullanılan bir eve düzenlenen baskın sırasında yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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