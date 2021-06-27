Afgan genç elektrik akımına kapıldı
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Afgan genç elektrik akımına kapıldı

Afgan genç elektrik akımına kapıldı
Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir alışveriş merkezinde elektrik tadilatı yaptığı ileri sürülen Afgan Abdul Halim Özbek (26) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir alışveriş merkezinde elektrik tadilatı yaptığı ileri sürülen Afgan Abdul Halim Özbek (26) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 22: 00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'de elektrik işiyle uğraşan Afganistan uyruklu Abdul Halim Özbek, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdul Halim Özbek'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş

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