Afgan gazeteci kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir?
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Afgan gazeteci kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir?

Afgan gazeteci kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir?
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Afgan sığınmacıların Türkiye'ye giriş yaptığı görüntüler ülke gündeminin birinci sırasında yer alırken Afgan bir gazeteci paylaştığı videoda Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler etti. Afgan gazeteci kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir?

Kendini gazeteci olarak tanıtan ve sosyal medya yayınladığı video ile tepki çeken Afgan gazeteci kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir?

AFGAN GAZETECİ KİMDİR?

Sunatullah Saadat isimli gazeteci yayınladığı videoda, "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" diyerek skandal sözler sarf etti. Afgan gazetecinin bu ifadelerine sosyal medyadan tepki yağıyor. Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da faaliyet gösteren Sunatullah Saadat isimli bir kişi, Türk kadınlarına hakaret ettiği bir videoyla gündeme oturdu. Sığınmacılara yönelik zam teklifiyle günlerce konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şahsına da bazı sözler sarf eden şahıs, Özcan için ağır ifadeler kullandı.

İnternette Sunatullah Saadat ismini kullanan kişi, paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" dedi.

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