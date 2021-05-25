Afgan gasp çetesi çökertildi: 9 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afgan gasp çetesi çökertildi: 9 gözaltı

Afgan gasp çetesi çökertildi: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da silahla girdikleri evlerde ellerini bağladıkları yabancı uyruklu kişileri döverek gasp eden Afganistan uyruklu çete çökertildi.

İstanbul'da silahla girdikleri evlerde ellerini bağladıkları yabancı uyruklu kişileri döverek gasp eden Afganistan uyruklu çete çökertildi. Polisin operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla evlere girerek ellerini bağladıkları yabancı kişileri döverek gasp eden bir çete tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 farklı gasp olayını belirleyen emniyet güçleri, önceki gün ve dün bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen tarihlerde 2 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, Afganistan uyruklu İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19) ve S.Ş. (16) isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan iki adreste gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 muşta, 1 kesici alet ile gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 1 dizüstü bilgisayar, 30 cep telefonu, 1' i kablosuz olmak üzere (bluetooth) 2 kulaklık, 1 kredi kartı ve 2 bin 275 lira ele geçirildi.

Yaşları 16 ila 21 arasında değişen 9 kişilik Afgan çete üyelerinin, yine Afganistan uyruklu kişilerin ilçede oturduğu evlere silahla girerek, mağdur şahısların ellerini bağladıktan sonra darp ederek gasp ettikleri öğrenildi.

Afganistanlı uyruklu çete üyeleri, sorgulanmak Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından bugün 'yağma' ve 'gasp' suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen şahıs varını yoğunu kaybetti
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen şahıs varını yoğunu kaybetti
Avukattan hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisine dayak: Bana nasıl bulaştırırsın?
Avukattan hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisine dayak: Bana nasıl bulaştırırsın?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Hande Erçel Ebru Gündeş Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afgan gasp çetesi çökertildi: 9 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 17:51:37. #1.11#

title