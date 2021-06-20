Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
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Afgan çocuklara Türkçe eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Afgan çocuklara Türkçe eğitimi Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi'nde Afganistanlı çocuklara Türkçe dil eğitimi veriliyor.

Afgan çocuklara Türkçe eğitimi

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi'nde Afganistanlı çocuklara Türkçe dil eğitimi veriliyor.

Yaşları 7 ila 12 arasında olan Afganlı çocuklar, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi'ndeki dil kursuna katılarak Türkçe öğreniyorlar. Kurs eğitmeni Nurcihan Yeşilyurt, kursta Afganistan'dan ülkemize gelen Afganlı çocuklara Türkçe yazmayı ve konuşmayı öğrettiklerini belirterek, "Bizlerden aldıkları derslerle kendileri evlerinde tekrar yaparak kelime bilgilerini artırıyorlar. Türkçenin doğru okunması ve doğru yazılması konusunda bize gelen öğrencilere yardımcı oluyoruz. Bize gelen Afganlı öğrencilerin yaş seviyelerine göre Türkçemizi en iyi şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu bu kurslarda yabancı çocuklara dil dersi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bu imkan onlara ileride çok yararlı olacak. Bu kurs sayesinde Türkçe öğrenmeye gelen kişilere dil dersi veririz" dedi.

Kursta yaklaşık 20 öğrenci Türkçe dil eğitimi alıyor. Afgan öğrenciler Türkçe şarkılar söyleyerek eğitimlerini pekiştiriyorlar.

Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
Afgan çocuklara Türkçe eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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