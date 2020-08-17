Afet farkındalığı için etkinlik düzenlendi
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Afet farkındalığı için etkinlik düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında afet farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

17.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:57

Aydın'ın Efeler ilçesinde "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında afet farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Kent Meydanı'nda, Aydın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Meydana yerleştirilen büyük ebattaki afet çantası ise ilgi çekti.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, gazetecilere, deprem çantasının önemli olduğunu belirterek, "Artık her evde bir deprem çantası bulundurmamız gerekiyor. Ola ki deprem olduğunda enkazın altında bu çantaya ulaştıysanız temel ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz. Bunların asıl önemini depremde çaresiz kaldığınızda anlarsınız." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü sayısının da artırılması gerektiğini dile getiren Günay, "1999 depreminde binlerce bina yıkıldı. Biz e-devlet üzerinden AFAD gönüllüleri alıyoruz. Aydın'da 498 AFAD gönüllüsü var, bu sayının binlerce olması gerekiyor. Bu gönüllüleri de kendi AFAD çalışanlarımız olduğu gibi arama kurtarmada da çalışacak bir nitelikte olmaları için yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman da kentin deprem ve heyelan riskinin yüksek olduğuna işaret ederek, riski azaltma çalışmalarının sürdüğünü ve toplamda 62 personelle hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.

AFAD gönüllüsü Esma Alıcı ise vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet ederek, "Hayatımızda her zaman deprem olabilir. Herkesin bilinçli olmasının gerektiğini düşünüyorum. Deprem herkesin başına gelebilir." dedi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Aydın Başkanı Kaan Çalışkan, "Depremlerde GSM operatörleri çökebiliyor. Birincil ve kesintisiz iletişim istiyorsak bu durumlarda telsize sahip olmamız gerekiyor. Biz belge sahibi olduğumuz için deprem çantasına bir de telsiz ekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Günay, telsizi eline alarak ilgililerle iletişim kurdu.

Daha sonra heyet etkinlikte sergilenen araçları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Etkinlik kapsamında açılan sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Afet farkındalığı için etkinlik düzenlendi

Kaynak: AA

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