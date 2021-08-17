Afet Bölgesine Yapılacak Yardımlarla ilgili Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Afet Bölgesine Yapılacak Yardımlarla ilgili Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Afet Bölgesine Yapılacak Yardımlarla ilgili Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Afet bölgesine yapılacak nakdi ve ayni yardımlarla ilgili koordinasyon toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kamu kurum ve kuruluşları ve STK yetkililerinin katılımı ile yapıldı.

Afet bölgesine yapılacak nakdi ve ayni yardımlarla ilgili koordinasyon toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kamu kurum ve kuruluşları ve STK yetkililerinin katılımı ile yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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