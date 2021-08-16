Afet bölgesindeki Haluk Levent, vatandaşları kullanılmış eşya göndermeme konusunda uyardı
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Afet bölgesindeki Haluk Levent, vatandaşları kullanılmış eşya göndermeme konusunda uyardı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden dolayı bölgeye giden şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği ile yardım toplama merkezlerinde görev yapıyor. Kastamonu'daki AFAD merkezinden video paylaşan şarkıcı, düzensiz gönderilen yardımlarla ilgili vatandaşları uyararak "Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin" dedi.

Yangın felaketi yaşayan illere yardımlar düzenleyen hatta yangın söndürme helikopteri kiralayan Haluk Levent, bu sefer de kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile Batı Karadeniz bölgesinde sel felaketi yaşayan bölgelere gitti. Çalışmaları yerinden takip eden şarkıcı, vatandaşları da önemli konularda uyardı.

"NE OLUR KULLANILMIŞ EŞYA GÖNDERMEYİN"

5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Twiter hesabından sık sık paylaşımlar yapan şarkıcı, AFAD çadırından paylaştığı videoda, "Burası AFAD'ın Kastamonu'daki merkezi. Tüm STK'ler ve askerler burada. Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin. Kamyonlar gelişi güzel gelmesinler, çalışmalar aksıyor. Yine gönderiliyor. AFAD sayfalarında ihtiyaç durumları var. Onlara göre bir şeyler gönderin. Kastamonu'ya yardım gönderirken düzenli bir şekilde gelsin. Bu arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları gönderiyor. Yiyecek içecek de göndermeyin, o konuda bir sıkıntı yok" dedi.

Afet bölgesindeki Haluk Levent, vatandaşları kullanılmış eşya göndermeme konusunda uyardı
Afet bölgesindeki Haluk Levent, vatandaşları kullanılmış eşya göndermeme konusunda uyardı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Afet bölgesindeki Haluk Levent, vatandaşları kullanılmış eşya göndermeme konusunda uyardı - Haberler Magazin
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