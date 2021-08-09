Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor
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Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor

Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi yangından zarar gören Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da, mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahadaki sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yangından zarar gören Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da, mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahadaki sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor.

Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yol açma, hasar tespit, yıkım, hafriyat, tahliye, veterinerlik, tıbbi destek, yardım dağıtımı, altyapı onarım, psikososyal destek çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler Gündoğmuş'un Senir Mahallesinde yangından etkilenen vatandaşların kaldığı konteynerlerin tefrişatları için harekete geçti. Ayrıca yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Aslan ve Büyükşehir ekipleri yangından etkilenen Gündoğmuş'un Senir Mahallesinde afetzedelerle buluşarak

dertlerini dinleyip, acil ihtiyaçlarını çözmek için çalışma yaptı. Senir Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Yıldız, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bölgenin durumu hakkında bilgi vererek, vatandaşların ihtiyaçlarını iletti.

"Yaralar sarılacak"

Durmuş Ali Aslan, yangının yaralarını el birliğiyle saracaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemize ne görev düşüyorsa yapacağız. Burada tahrip olan binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma yapıyor. Biz bakanlığın bu evleri yapmasını bekleyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yapılacak evlerin ihtiyaçlarını belirleyip karşılanması noktasında gayret göstereceğiz. Muhtarımızın talebi üzerine acil olarak afetzedelerimizin misafir edildiği konteynerlerin iç tefrişatını tamamlayacağız. ASAT'ta bölgede alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Senir Mahallemizde yangından mağdur olan besicilerimize de yem ve saman desteği sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Mezarlıklar düzenlenecek"

Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Aslan, bölgede yer alan Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma mezarların yangında hasar gördüğünü söyleyerek, "Başkanımızın talimatlarından biri de atalarımızdan yadigar olan yanan mezarlıkların yeniden düzenlenmesi. Alanya, Manavgat, Gündoğmuş ve İbradı'da toplam 92 mezar tahrip olmuş. Bu mezarlıkların çevre düzeninin yapılması, eskisinden daha güzel şekilde yeşillendirilmesi için çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor
Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor
Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor
Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor
Afet bölgesinde sosyal yardım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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