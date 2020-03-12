Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapıldı DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı'nın düzenlediği "Afet Bilinci ve Gönüllülük" başlıklı konferansta;

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı'nın düzenlediği "Afet Bilinci ve Gönüllülük" başlıklı konferansta; Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal ile Afet Yönetimi Şube Müdürü Zeki Gürsoy bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hacer Alemdar, Ülkemiz ve şehrimizin jeolojik yapısı ile coğrafi ve iklimsel özelliklerinden dolayı sık sık deprem, sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi orman yangını ve benzer olaylarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.



Afetlere hazırlık, afetlerden sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi çalışmaların tümünde yapılması gereken faaliyetlerin; toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi ve koordine edilmesinin önemine değinen Öğretim Görevlisi Alemdar, programın herkes için yararlı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.



Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal, Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Afetlerde Gönüllülük" başlıklı sunumunu paylaştı. Afet Yönetimi Şube Müdürü Zeki Gürsoy ise Afet Bilincinin önemini anlatarak alınması gereken önlemlere değindi.



Türkiye'deki kurumların afetlere hazır olduğunu; ancak bunun yeterli olmadığını birey olarak herkesin de afetler konusunda bilinçli olması gerektiğinin vurgulandığı eğitimde, her hangi bir afet olayında kurtarma ekibi gelene kadar ilk müdahaleyi olay yerinde olan kişilerin yapacağını dolayısı ile de komşularınızın ya da sizin ne kadar bilgi sahibi olmanız afetlerde yaşanabilecek kayıpların en aza indireceği katılımcılarla paylaşıldı.



Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapan konuşmacılar, gençlerden gönüllü olarak bu kurumlara üye olmalarını istedi. İsteyen herkesin e-devlet üzerinden üye olabileceklerini dile getiren eğitimci konuşmacılar, amaçlarının ülkemize, ailelerine ve etrafına yararlı, bilinçli gençler yetiştirmek olduğunu söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA