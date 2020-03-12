Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapıldı - Haber
Düzce Üniversitesi, Ali Kartal, Düzce, Güncel

Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı'nın düzenlediği "Afet Bilinci ve Gönüllülük" başlıklı konferansta;

12.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:02
Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı'nın düzenlediği "Afet Bilinci ve Gönüllülük" başlıklı konferansta; Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal ile Afet Yönetimi Şube Müdürü Zeki Gürsoy bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hacer Alemdar, Ülkemiz ve şehrimizin jeolojik yapısı ile coğrafi ve iklimsel özelliklerinden dolayı sık sık deprem, sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi orman yangını ve benzer olaylarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.


Afetlere hazırlık, afetlerden sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi çalışmaların tümünde yapılması gereken faaliyetlerin; toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi ve koordine edilmesinin önemine değinen Öğretim Görevlisi Alemdar, programın herkes için yararlı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.


Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal, Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Afetlerde Gönüllülük" başlıklı sunumunu paylaştı. Afet Yönetimi Şube Müdürü Zeki Gürsoy ise Afet Bilincinin önemini anlatarak alınması gereken önlemlere değindi.


Türkiye'deki kurumların afetlere hazır olduğunu; ancak bunun yeterli olmadığını birey olarak herkesin de afetler konusunda bilinçli olması gerektiğinin vurgulandığı eğitimde, her hangi bir afet olayında kurtarma ekibi gelene kadar ilk müdahaleyi olay yerinde olan kişilerin yapacağını dolayısı ile de komşularınızın ya da sizin ne kadar bilgi sahibi olmanız afetlerde yaşanabilecek kayıpların en aza indireceği katılımcılarla paylaşıldı.


Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapan konuşmacılar, gençlerden gönüllü olarak bu kurumlara üye olmalarını istedi. İsteyen herkesin e-devlet üzerinden üye olabileceklerini dile getiren eğitimci konuşmacılar, amaçlarının ülkemize, ailelerine ve etrafına yararlı, bilinçli gençler yetiştirmek olduğunu söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Adem Büyük Metin Oktay Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Afet bilinci ve gönüllülüğün önemine vurgu yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:45:54. #1.15#