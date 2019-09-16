Aferin nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı aferim mi aferin mi?

16.09.2019 08:07

Aferin kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Aferim nasıl yazılır? Aferin mi aferim mi? TDK'ya göre aferin kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AFERİN NASIL YAZILIR? AFERİM Mİ AFERİN Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı aferin şeklindedir.

1. ünlem Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo:

2. isim, eskimiş Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı.

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AFERİN İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle!" - Reşat Nuri Güntekin

Patronlar, yöneticiler, bazen çalışanlarına kuru bir "aferin" demeyi bile çok görüyorlar!

AFERİN KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Farsça afirin "övgü, kutsama, alkış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen afrin sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) afritan, afrin- "1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak" fiilinden türetilmiştir.