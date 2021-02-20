AFAD, Sivas'ta 400 bin kişiye "Afet Farkındalık Eğitimi" verecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, Sivas'ta 400 bin kişiye Afet Farkındalık Eğitimi vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ergin, kenti ziyaretinde Sivas Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'u ziyaret etti.

Ergin, ziyaretlerde AFAD'ın eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsatan Ergin, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerin ülke genelinde devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 51 milyon kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verilmesini hedef olarak belirlediğini aktaran Ergin, Sivas için konulan eğitim hedefinin de 400 bin kişi olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak için AFAD İl Müdürlükleri bünyesinde eğitimlerin başladığını belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Tüm illerde olduğu gibi Sivas'ta da afet farkındalık eğitimleri aktif olarak tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimler yıl boyunca, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, merkez ve ilçelerde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, derneklere, vakıflara, bireysel başvurulara, ailelere, bina sakinlerine kısaca toplumun tüm kesimlerine, her bir vatandaşa dokunulacak şekilde yüz yüze ve uzaktan eğitim sistemlerinden faydalanılarak yapılacak."

Ergin, daha sonra AFAD İl Müdürlüğünce organize edilen TCDD Beton Travers Fabrikası işçilerine yönelik eğitime ve müdürlük binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Programda AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya