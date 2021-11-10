AFAD: "Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır" - Haberler
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AFAD: "Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı.

MALATYA (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir" denildi. - ANKARA

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır

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