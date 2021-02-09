İstanbul'u fırtına vurdu: 18 ilçede 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişi yaralandı, 18 ilçede 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi olayı meydana geldi, 191 araç ile bir halk ekmek büfesi hasar gördü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili açıklama yaptı. AFAD, fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığını, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğunu belirtti.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Şu ana kadar 18 ilçeden 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirildiği ifade edilen açıklamada, 3 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

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HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, tüm ihbarların ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevkinin sağlandığı ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

BAYRAMPAŞA'DA UÇAN ÇATI ARACA SAPLANDI

Dün akşam fırtınadan en çok etkilenen ilçelerden biri Bayrampaşa'ydı. Fırtınada uçan bir binanın çatısı, park halindeki araca saplandı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici