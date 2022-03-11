AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü - Haberler

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AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Romanya-Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Romanya- Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

AFAD ekipleri, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Bölgedeki soğuk havaya rağmen bugün de sınırı geçenlere sıcak yemek ikram eden ekipler, ayrıca insani yardım dağıtmaya devam etti.

AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü

AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Romanya, Ukrayna, Savaş, AFAD, Güncel, Haberler

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