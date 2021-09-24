AFAD'ın "gönüllü ordusu" afetlerde can kurtaracak

VAN (AA) - Van'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığının "gönüllülük sistemi" kapsamında profesyonel eğitimler alan 5 bin 470 gönüllü, afet ve acil durumlarda görev yapacak.

Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerle gündeme gelen Van'da, AFAD İl Müdürlüğü, acil durumlarda can kurtarmak ve krizleri en az hasarla atlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan "gönüllülük sistemi" çerçevesinde 5 bin 470 gönüllüye çığ, deprem, yangın ve kayalıklarda mahsur kalanların kurtarılması gibi olaylarda nasıl arama kurtarma yapılacağı öğretiliyor.

Zorlu parkurda günlerce süren eğitimin ardından ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyonu ile psikososyal destek gibi konularda eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, olası bir afette son teknolojik ekipmanla donatılarak görevlendirilecek.

"Sel felaketinde çok ciddi katkıları oldu"

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, Van'ın Türkiye'nin en kritik deprem bölgeleri arasında yer aldığını anlattı.

Destek gönüllüleriyle yeni çalışma başlattıklarını anlatan Körpeş, 9 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaparak gönüllere eğitim verdiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun afet yılı ilan edilmesinin ardından yapılan çalışmayla 13 ilçede 9 ayda 640 bin kişiye ulaşarak afet farkındalık eğitimi verdiklerini anlatan Körpeş, şöyle dedi:

"2021 yılı başında 15 sivil toplum kuruluşunu organize ettik. Bunlardan 9 sivil toplum kuruluşuna üye 209 katılımcıya hafif arama kurtarma eğitimleri verdik. Bunun yanı sıra, gönüllülerimize ciddi anlamda hız verdik. Türkiye genelinde gönüllü sayısı 360 bin 395 kişiyi buldu. İlimizde şu an sisteme kayıtlı 5 bin 470 gönüllümüz var. Bu gönüllülerden 140'ı Başkale Esenyamaç Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinden sonraki iyileştirme çalışmalarında katkı sundu."

Eğitimlerini alan gönüllülerin afet olaylarında görev almaya başladığını belirten Körpeş, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz eğitimler kapalı kapılar arkasında kalmıyor. Esenyamaç'ta iyileştirme çalışmalarında kurulan 74 çadırın tamamını gönüllüler kurdu. Sadece ilimizde değil Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde çok ciddi katkıları oldu. Vatandaşlarımız AFAD tarafından verilen eğitimlerden sonra çok daha bilinçli bir şekilde afetlere müdahale eder duruma geldi. Hem AFAD gönüllüleri hem de sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir arama kurtarma ordusu yetiştiriliyor. AFAD olarak olaylara müdahale ederken gönüllülerimiz de aynı anda barınmayla ilgili çalışmaları yürütecek."

Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak gerektiğini vurgulayan Körpeş, "Gönüllüler, biraz daha eğitim aldıkları takdirde organize olarak insanlara yardımcı olabilecekler, afet sonrası kendi zararlarını asgari düzeye çekmeleri mümkün olacak. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı AFAD gönüllü sistemine kayıt yaptırmalarını ve online eğitmelerini tamamlamalarını istiyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

-"İnsanlara nasıl yardım etmem gerektiğini öğrendim"

Gönüllülerden Tevfik Üzümcü de "Yakın zamanda birçok afet yaşadık. Bu afetlerde vatandaşlara faydalı olmak için gönüllü oldum. Bu kapsamda afetlerde yapılacaklarla ilgili eğitim aldım. Eğitim sayesinde deprem bölgesinde insanlara nasıl yardım etmem gerektiğini öğrendim. Bu konuda kendimi daha çok geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bekir Erdoğan da "Doğal afetlerde acıları en aza indirmek için gönüllü olduk. Bu olaylarda vatandaşlarımıza destek vermeye hazırız." diye konuştu.