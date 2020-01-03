AFAD'ın Antalya'da 967 toplanma alanı var

03.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürü Fevzi Timur, kentte 967 toplanma alanını bulunduğunu bildirdi.

Timur, Muratpaşa ilçesindeki 1 numaralı toplanma alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı gazetelerde toplanma alanı olarak gösterilen yerlerin kendileriyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Kentte 967 toplanma alanının bulunduğunu, bunun da 577'sinin parklardan oluştuğuna işaret eden Timur, "Diğer toplanma alanları pazar yerleri, otoparklar ve spor salonları ile okul ve kamu alanlarından oluşuyor. Toplanma yerlerinde karekodlu levhalarımız da bulunuyor." dedi.

Timur, karekodlu tabela olmayan ve toplanma alanı olarak gösterilen yerlerin kendileriyle ilgisi olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA