AFAD gönüllüleri Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi - Haberler
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AFAD gönüllüleri Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
AFAD gönüllüleri Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

"Tarihi ve Kültürel Geziler" etkinliği kapsamında birçok ilden Muş'a gelen AFAD gönüllüleri, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

MUŞ (AA) - "Tarihi ve Kültürel Geziler" etkinliği kapsamında birçok ilden Muş'a gelen Afad gönüllüleri, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gezide gönüllere tarihi Muş Evleri, kentteki camiler, türbeler ve kiliseler hakkında bilgiler verildi.

AFAD İl Müdür Vekili Mehmet Mutlu, gazetecilere, Muş'a gelen AFAD gönüllülerinin kentin tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Muş Kültürü Derneği Başkanı Ufuk Bayrakta ise Muş'a gelen misafirleri tarihi, kültürel ve turistlik mekanlara götürdüklerini belirterek, "Kentimizin tarihi ve turistlik yerlerini bu tür etkinliklerle tanıtmaya çalışıyoruz. AFAD gönüllülerine kentimizin tarihi güzellikleri hakkında bilgiler verdik." diye konuştu.

AFAD gönüllüleri Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

AFAD gönüllüleri Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

AFAD gönüllüleri Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

AFAD gönüllüleri Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
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