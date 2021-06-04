AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor

AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, 2021 yılında yarı milyon AFAD gönüllüsü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, 2021 yılında yarı milyon AFAD gönüllüsü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bolu AFAD İl Müdürlüğünce destek AFAD gönüllüsü eğitimi alan 38 kişiye, sertifikaları törenle teslim edildi.

Anıtpark'ta AFAD tarafından kurulan eğitim çadırında düzenlenen törene katılan Can, AA muhabirine, AFAD Gönüllülük Sistemi'nde 300 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Temel AFAD gönüllüsü eğitimlerinin uzaktan devam ettiğini aktaran Can, bu eğitimi tamamlayanların arzu etmeleri durumunda destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katılabildiğini kaydetti.

Can, destek AFAD gönüllülerinin, arazide arama kurtarma, insani yardım, psikososyal, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi saha eğitimleri alarak yetkinliklerini artırdığını dile getirerek, şunları belirtti: "AFAD gönüllülerimize bir afet esnasında profesyonel ekiplerle birlikte hareket edebilecek yetkinlikler sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda ülke genelinde yüz yüze olan destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamlamak üzere olan 200 kişi var. Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının etkisinin azalmasıyla temmuz ve ağustos aylarının sonunda bu sayının 5 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Yine yıl sonuna kadar 500 bin temel AFAD gönüllüsüne ulaşmayı amaçlıyoruz."

AFAD gönüllülerinin hem arama-kurtarma hem de diğer faaliyetlerde büyük katkı sağladığına işaret eden Can, "Destek AFAD gönüllüsü eğitimi almış gönüllerimize dağda ve arazide arama-kurtarma eğitimleri de veriyoruz. AFAD ekiplerimizle beraber gönüllülerimiz de dağda veya arazide arama çalışmalarına katılıyorlar." dedi.

Törene, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, AFAD Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Havan, Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ile kurum yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor
AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor
AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:55:21. #1.15#

title