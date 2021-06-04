AFAD gönüllü sayısının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşması hedefleniyor

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, 2021 yılında yarı milyon AFAD gönüllüsü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, 2021 yılında yarı milyon AFAD gönüllüsü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bolu AFAD İl Müdürlüğünce destek AFAD gönüllüsü eğitimi alan 38 kişiye, sertifikaları törenle teslim edildi.

Anıtpark'ta AFAD tarafından kurulan eğitim çadırında düzenlenen törene katılan Can, AA muhabirine, AFAD Gönüllülük Sistemi'nde 300 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Temel AFAD gönüllüsü eğitimlerinin uzaktan devam ettiğini aktaran Can, bu eğitimi tamamlayanların arzu etmeleri durumunda destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katılabildiğini kaydetti.

Can, destek AFAD gönüllülerinin, arazide arama kurtarma, insani yardım, psikososyal, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi saha eğitimleri alarak yetkinliklerini artırdığını dile getirerek, şunları belirtti: "AFAD gönüllülerimize bir afet esnasında profesyonel ekiplerle birlikte hareket edebilecek yetkinlikler sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda ülke genelinde yüz yüze olan destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamlamak üzere olan 200 kişi var. Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının etkisinin azalmasıyla temmuz ve ağustos aylarının sonunda bu sayının 5 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Yine yıl sonuna kadar 500 bin temel AFAD gönüllüsüne ulaşmayı amaçlıyoruz."

AFAD gönüllülerinin hem arama-kurtarma hem de diğer faaliyetlerde büyük katkı sağladığına işaret eden Can, "Destek AFAD gönüllüsü eğitimi almış gönüllerimize dağda ve arazide arama-kurtarma eğitimleri de veriyoruz. AFAD ekiplerimizle beraber gönüllülerimiz de dağda veya arazide arama çalışmalarına katılıyorlar." dedi.

Törene, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, AFAD Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Havan, Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ile kurum yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder