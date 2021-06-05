AFAD ekipleri deprem bölgesinde incelemede bulundu
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AFAD ekipleri deprem bölgesinde incelemede bulundu

AFAD ekipleri deprem bölgesinde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Karaman'da meydana gelen 3.0 şiddetindeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.

Karaman'da meydana gelen 3.0 şiddetindeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.

AFAD verilerine göre, saat 11.07'de 7.6 kilometre derinlikte 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti il merkezinde de hissedilirken, AFAD Karaman İl Müdürlüğü ekipleri, depremin yaşandığı Kurtderesi köyünde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde deprem sonrası köyde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Ekipler daha sonra köy halkına bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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