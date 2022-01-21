AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği - Haberler
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AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere çadır desteğinde bulunuldu.

HASSA, HATAY (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından, Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere çadır desteğinde bulunuldu.

Afad, ilçeye bağlı Söğüt, Ardıçlı, Bintaş, Tiyek, Yeni, Yukarıkarafakılı, Aşağıkarafakılı, Akbez ve Aktepe mahallelerinde çadır dağıttı.

Çadırlar, Hassa Belediyesi ve AFAD ekiplerince kuruldu.

Besici Nuh Nacar, AA muhabirine, verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Devletimize Allah zeval vermesin, AFAD ekipleri geldi bizlere yardımcı oluyor." dedi.

Öte yandan kar nedeniyle çöken ahırların enkazı kaldırılırken, telef olan hayvanlar da çıkarıldı.

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri

Hatay, Hassa, AFAD, kar, Güncel, Haber

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