AFAD'dan Bursa'da siren sisteminin çalınacağı iddiasına ilişkin açıklama

Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımlarının doğru olmadığı bildirildi.