AFAD Başkanı/Vali Yunus Sezer'i Misafir Ettik

KONYA (Habermetre) - Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi İlerleme Faaliyet Toplantısı ve Çalıştayı Programı ve çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı/Vali Yunus Sezer, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Sezer ile Afet ve acil durumlar hakkında bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulunan Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarete; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt katılırken, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun'da hazır bulundu.

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