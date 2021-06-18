AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir

AFAD Başkanı Hamza Taşdelen, TBMM'de yaptığı sunumda, atmosfer ve yer üstündeki iklim dengesizliğinin yer kabuğunu da etkilediğine dair bulgulara ulaştıklarını söyledi. Taşdelen, "Böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimizin ya da böyle bir ilişkinin de çıkma durumu söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

1100 istasyondan toplanan verileri Meclis'te yapılan bir oturumda paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Hamza Taşdelen, "İklim değişikliği nedeniyle dünyanın dengesinin bozulduğu ve bunun yeraltını etkilediği yönünde iddialar var." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda önemli değerlendirmeler yapan Taşdelen, Hürriyet'in haberine göre şunları söyledi:

"BÖCEK İSTİLASI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

"Biz doğal kaynaklı afetlere odaklanmış durumdayız. Bunların ilişkilerini çok yakinen biliyoruz. Yani iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmenin sonucunda meteorolojik afetlere maruz kalıyoruz. Hatta mesela böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimizin ya da böyle bir ilişkinin de çıkma durumu söz konusu olabilir. Ama asıl ilginç olan şey: Jeofiziksel afetler ile iklim değişikliği arasında bir ilişki olabileceği yönünde birtakım bulgular var son yıllarda.

Son 40 yılda (dünya genelinde) raporlanan afetlere baktığımızda da şunu gördük: Önceki 20 yılda 4 bin 212 raporlanan afet var, bir sonraki 20 yılda 7 bin 348 tane. 7 bin 348 raporlanan afetten 3 bin 254'le taşkınlar en yüksek afeti oluşturuyor. 2 bin 43'le de fırtınalar.

"2020'DEKİ AFETLER, BİR YIL İÇİN ÇOK BÜYÜK RAKAMDI"

2020 Türkiye için çok zorlu bir yıldı. 2 bin 343 afet olayı saptadık. Bir yıl için çok büyük rakamdı. Şu anda 2021 içerisinde 388 tane; tabii daha yılın bitmesine çok zaman var. Kriz yönetimi yılı olarak kayda geçmiş oldu 2020."