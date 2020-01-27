: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu kimdir? Mehmet Güllüoğlu Mehmet Güllüoğlu biyografisi Serdar Akinan kimdir?

27.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:15

Serdar Akinan'ın, enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göçük alanına gelene kadar bekletildiğini iddia etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, iddiaları yalanladı. Peki, Serdar Akinan kimdir, Mehmet Güllüoğlu kimdir?

AFAD BAŞKANI MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü'nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Serdar Akinan, (d. 1968 - İstanbul) gazeteci, yazar, televizyoncu ve iş adamı. Ayrıca SKY Türk adlı haber kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

1987'de Milliyet Gazetesi'nde daha 17 yaşında gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet Gazetesinde çalıştı. İlk özel televizyon Star'da televizyon haberciliğine adım attı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenlik, muhabirlik, kameramanlık yaptı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı. Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluşlarında kanalların başındaydı. SkyTurk kanalının kuruluşunda rol aldıktan sonra bu kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portali açtı.

SERDAR AKİNAN KİTAPLARI

Neo-Takiye

Kan Uykusu (2007)

Soğuk Barış (2008)

Kan Uykusu Kınalı Türkü (2008)

Sahi Beni Neden Almadılar? (2013)

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