Af yasası ne zaman çıkıyor? Af yasası ne oldu? Kimler af kanunundan faydalanabilecek?

31.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:23

Af haberleri son dönemde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. MHP'nin 19 Mayıs 2018 tarihini kapsayan suçlulara ilişkin şartlı indirim içeren kanun teklifisini TBMM'ye sunmasının ardından, teklif Meclis'te değerlendirilmeye alındı. Af sondakika haberleri ile 2020 af yasası kimleri kapsıyor belli oldu.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? AF YASASI ÇIKACAK MI?

MHP, 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirimi içeren kanun teklifini sunmuştu ve yasa "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adı ile anılıyor. Başlangıçta 8 maddeden oluşan teklif son haliyle 17 madde barındırıyor. Yasanın Meclis'te görüşülmesinin ardından 2020 yılı başlarında yürürlüğe gireceği düşünülüyor.

AF YASASI NE OLDU SON DAKİKA BUGÜN 2020

Cumhurbaşkanına sunulan teklif ile cezasızlık algısı yok edilecek ve cezaevlerindeki doluluk kontrol altına alınabilecek. 1 ay hapis cezası bile alan kişi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine yüzde 50 olarak uygulanacak. Cezaevinde geçirilen sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlik şeklinde geçirilecek.

Öte yandan doğum yapan bir kadın, doğumun sonrasında 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulmayacak ve 70 yaş üzerindeki mahkumlar 2 yıl ve atındaki cezalarını, 75 yaş ve üzerindekiler de 4 yıl ve altında aldıkları cezaları evlerinde geçirebilecekler.

AF KANUNU KİMLERİ KAPSIYOR?

Tam anlamıyla af kanunu özelliğini sağlamayan bu düzenleme, bazı suçlara indirim getirecek. Böylelikle cezalarının bir kısmını çekmiş olan mahkumlar için özgür olma şansı doğuyor. Peki, bu düzenleme kimleri kapsamıyor? İşte detaylar:

Terör suçları,

Örgütlü terör suçları,

Kasten adam öldürme,

Cinsel istismar,

Kadına ve çocuğa şiddet,

Soykırım suçları,

İnsanlığa karşı işlenen suçlar,

İnsan üzerinde deney suçu,

Organ ve doku ticareti,

Reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu,

Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs,

(Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme)

Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve

Orman Kanunu'na aykırı suçlardan yargılananlar dışında kalan suçlar bu düzenlemeye tabi olabilecek.