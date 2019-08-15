Af Örgütü'nden 6 aydır kayıp KHK'lılar Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısı

15.08.2019 11:17

Uluslararası Af Örgütü, Şubat 2019'dan itibaren kendilerinden haber alınamayan ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e göndermek üzere hazırlanan acil eylem çağrısında Af Örgütü, Türkmen'in 7 Şubat, Yılmaz'ın ise 19 Şubat 2019'dan itibaren kayıp olduğunu, söz konusu kişilerin zorla kaybedildiğinden şüphelendiklerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle