Af kanunu çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkıyor? Hangi suçlar af kapsamında? Hangi suçlar af kapsamı dışında kaldı? AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz paketi Meclis'e sunuldu. Çok sayıda vatandaşı ve yakınını ilgilendiren gelime sonrası hangi suçlar af kapsamında ve hangi suçlar af kapsamı dışında sorularının yanıtları arandı. Af kanunu çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkıyor?

90 bin kişinin yararlanacağı af yasası düzenlemesi meclise sunuldu. Af kanununda 5 suç kapsam dışı bırakıldı. Peki, hangi suçlar af kapsamı dışında kaldı? Hangi suçlar af kapsamı dışında kaldı? Af kanunu çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkıyor? Hangi suçlar af kapsamında?

AF KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR HANGİLERİ?

Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır. Kovid-19'la birlikte cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması ortaya çıkmıştır.

AF KANUNU DETAYLARI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan infaz düzenlemesi teklifinin detaylarını açıkladı. 90 bin kişinin yararlanacağı düzenlemede dikkat çeken konular; 5 suçun infaz düzenlemesinin dışında kalması ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ile 0-6 yaş çocuğu olanların cezalarını konutunda çekmesine imkan tanınması.

"70 MADDELİK TEKLİFİMİZİ HAZIRLADIK"

"İnfaz düzenlemesinde çalışmalarımızı tamamladık. İnfaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevk ettik. Bu süreç devam ederken, diğer siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdik. Teklif ve önerilerini de aldık. İnfaz hukukunun temel prensiplerini göz önünde bulundurduk. 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.

65 YAŞINI DOLDURAN VE 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLANLARA KONUTTA CEZA

Kadınlar, çocuklar ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliğini getiriyoruz. Denetimli serbestlik, iyi hal infaz hakimliğine bırakılıyor.

AÇIK CEZAEVİNDE KALANLAR SALGIN NEDENİYLE CEZALARINI EVİNDE ÇEKECEK

Pandemiyle ilgili, açık cezaevine gelmiş cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun Adalet Bakanı'yla 2 kez uzatılmasını öngörüyoruz. 2 aylık süreyi öngörüyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesiyle 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz.

İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANAN SAYISI 90 BİN

Şu anda yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Teklifimizi sunduk, Adalet Komisyonu Başkanı'na gelecek ve çağrı yapılacak. Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bunu görüşmeye başlayacak. Gelecek hafta başı itibariyle Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız. "