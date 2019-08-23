Aegon Türkiye'den sanata tam destek

23.08.2019 17:27

Aegon Türkiye CEO'su Uğur Tozşekerli'nin tam desteği ile gerçekleşen sergi 23 Ağustos 2019 Cuma günü açıldı ve iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.

Türk sanatına destek olmak amacıyla şirketin Kozyatağı'ndaki genel merkezinde düzenlenen serginin küratörlüğünü Funda Apak üstlendi. Sergide Banu Olcay Akkiprik, Burçak Güven ve Handan Bayındır koleksiyonlarından özel bir seçki bulunuyor.3 Koleksiyon 3 Seçki Sergisi'nde aralarında Arif Aşçı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Bubi, Can Emre Dağ, Devrim Erbil, Didem Kavuzlu, Engin İnan, Feyza Özalp, Komet, Lütfü Kaptanoğlu, Mehmet Mahir, Mustafa Ata, Salih Acar, Selvi Tubaboylu'nun yer aldığı sanatçılardan 16 eser yer alıyor.

Kaynak: Bültenler