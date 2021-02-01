Aegean Sea nerede? Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD Kandilli son dakika depremleri

Aegean nerede? Deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Ege'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem!

DEPREM Mİ OLDU? DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devamında AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Son gelen bilgiye göre ise aynı bölgede 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AEGEAN SEA NEREDE?

Adalar Adalar Denizi olarak bilinen Aegean, Balkan ve Anadolu Yarımadaları arasında, Akdeniz'e bağlı bir denizdir. Marmara Denizi ve Karadeniz'den Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile ayrılan bu denizin kuzey sınırları karalarla çizilmiş olmakla birlikte, güney sınırlarını Yunanistan'a bağlı adalar olan Rodos ve Girit çizer. Ege Denizi'nin tüm kıyıları Türkiye ve Yunanistan ile çevrilidir. Karadeniz üzerinden taşınan petrol ürünlerinin dünya pazarına ulaşmasında başlıca yoldur.

AFAD SON DEPREMLER İZMİR

KANDİLLİ SON DEPREMLER | ÇANAKKALE - AEGEAN SEA