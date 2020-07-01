ADÜ Tıp Fakültesi yemin töreni gerçekleşti Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 17. dönem mezunları Hipokrat Yemin Töreni, Merkez Kampüs Amfi Tiyatro'da gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 17. dönem mezunları Hipokrat Yemin Töreni, Merkez Kampüs Amfi Tiyatro'da gerçekleşti.

Törene; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sağlık hizmeti sunmak için pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak sözlerine başlayan dönem birincisi Doktor Berk Mutlu, giydikleri beyaz önlüğün ağırlığının farkında olduklarını belirterek "Ortak gayretimiz; vatana, millete, devlete katkı sunan iyi birer hekim olmaktır" dedi. Dr. Mutlu konuşmasının sonunda emeklerinden dolayı bölüm hocalarına ve bu süreçte kendilerine destek veren ailelerine teşekkür etti.

Doktor Berk Mutlu, birincilik plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un elinden aldı. Dönem birincisi Mutlu'nun konuşmasının ardından dönem ikincisi Dr. Burak Yıldız ve üçüncüsü Dr. Ayşe Rümeysa Güç plaketlerini Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri'den aldı.

'Topluma karşı sorumluluğunuz artıyor'

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ile salgına karşı en başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, genç doktorların büyük bir sorumlulukla mezun olduğunun altını çizerek; "Öğrenim hayatınız boyunca sadece kendinize karşı sorumluluğunuz vardı, yarından itibaren topluma karşı sorumluluğunuz artıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

'Sizinle gurur duyacağız'

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, genç doktorlara olan güveninin tam olduğunu belirterek bundan sonraki hayatlarında mezunlara başarılar diledi. İyi birer hekim olarak genç doktorlarla her zaman gurur duyacaklarını da ifade eden Prof. Dr. Akyol'un ardından, dönem mezunlarının, Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen eşliğinde hekimlik andını okuması ve geleneksel kep atma töreni ile program son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA