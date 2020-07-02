ADÜ Rektörü Aldemir izleme programı toplantısına katıldı
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ADÜ Rektörü Aldemir izleme programı toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen izleme programı toplantısına katıldı.

ADÜ Rektörü Aldemir izleme programı toplantısına katıldı
02.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:45

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen izleme programı toplantısına katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığında pandemi sürecinde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya, YÖKAK tarafından dış değerlendirilmesi tamamlanmış olan yükseköğretim kurumlarının rektörleri katıldı.

Toplantıda, ADÜ tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporlarını sunan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün YÖKAK kurumsal değerlendirme süreci kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında kurumsal dış değerlendirilmesinin gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir bu kapsamında 2020 yılı güz döneminde ADÜ'nün İzleme Programına dahil edildiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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