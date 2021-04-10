ADÜ Öğretim Üyesi, Belleten Dergisi Yayın Kuruluna hakem olarak davet edildi
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ADÜ Öğretim Üyesi, Belleten Dergisi Yayın Kuruluna hakem olarak davet edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADÜ Öğretim Üyesi, Belleten Dergisi Yayın Kuruluna hakem olarak davet edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilim Kurulu Üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Belleten Dergisi Yayın Kurulu tarafından hakem olarak davet edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilim Kurulu Üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Belleten Dergisi Yayın Kurulu tarafından hakem olarak davet edildi.

Belleten Dergisi'nin, Latin alfabesi ile yayınlanan ilk tarih dergisi olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Üreten, "Atatürk'ün direktifleriyle kurulan kurumların başında gelen Türk Tarih Kurumu tarafından, Ocak 1937'den bu yana dört ayda bir Türkçe olarak yayımlanan dergi, dil ve tarih konulu makalelere yer vermektedir" sözleriyle derginin içeriği hakkında bilgi verdi.

Belleten Dergisi'nin adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiğini söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Üreten, "1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Belleten adı verilen dergi, Atatürk'ün ismini koyduğu ve gördüğü son eser olup Türkiye'nin en eski dergilerinden biridir. 2016 yılında derginin 1937'de yayımlanan ilk sayısından itibaren yayımlanan tüm sayıları Türk Tarih Kurumu'nun resmi internet sitesinden erişime açılmıştır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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