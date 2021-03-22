ADÜ İletişim Fakültesi'nin 'Başka Vatanımız Yok' belgeseline bir ödül daha
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ADÜ İletişim Fakültesi'nin 'Başka Vatanımız Yok' belgeseline bir ödül daha

22.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:19
ADÜ İletişim Fakültesi'nin 'Başka Vatanımız Yok' belgeseline bir ödül daha

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğrencisi Bayram Küçük'ün yönetmenliğini yaptığı 'Başka Vatanımız Yok' belgeseli, 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışmasında görsel dalda en iyi üçüncü belgesel film seçildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğrencisi Bayram Küçük'ün yönetmenliğini yaptığı 'Başka Vatanımız Yok' belgeseli, 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışmasında görsel dalda en iyi üçüncü belgesel film seçildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı'nın (ADV) ortak girişimiyle düzenlenmeye devam eden Genç İletişimciler Yarışması'nın ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi öğrencileri, 31'inci kez düzenlenen yarışmaya, Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarındaki projeleri ile katıldı.

'Başka Vatanımız Yok', daha öncede 23. Faludi Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Belgesel Film' ve 'En İyi Uluslararası Öğrenci Filmi' seçilmişti.

Ege Bölgesi'nde tarım işçisi olarak Afrika'dan getirilen Afro-Türkler'in sosyal yaşamını konu alan filmin yönetmeni Bayram Küçük, Afrika'dan Aydın'a Afro Türklerin hikayesini anlattığını söyledi. Küçük, "Afro Türkler, ağırlıklı olarak Ege bölgesinin verimli topraklarında tarım işçisi olarak çalıştırılmış ve bu bölgenin kırsal kesimlerine yerleştirilmişlerdir. Afro Türklere, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir. Kendilerini; Arap, Siyah Türkler veya Afro Türkler olarak tanımlamaktadırlar. Günümüzde sayıları 5 ila 10 bin arasında olduğu tahmin edilen Afro Türklerin ten renkleri dışında hiçbir şey Afrika'dan kalmamıştır. Belgesel, Afro Türklerin yaşantıları, sosyal olarak çektikleri zorlukları ele almaktadır. Toplumun onlara bakışı, günlük yaşantıları ve anılarını anlatmaktadır. Afro Türkler, insanların onlara laf atmalarından, bakıp gülümsemelerinden rahatsızlık duymaktadır. Toplumda daha fazla kabul görmek ve daha fazla tanınmak istemektedirler" dedi. - AYDIN

ADÜ İletişim Fakültesi'nin 'Başka Vatanımız Yok' belgeseline bir ödül daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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