ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Haberler
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ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Doğa ve Yaşam Topluluğu, Milli Park Kanyon'dan Eski Doğanbey Köyü parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Doğa ve Yaşam Topluluğu, Milli Park Kanyon'dan Eski Doğanbey Köyü parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun öncülüğünde ve Danışman Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ ile beraber gerçekleşen doğa yürüyüşüne, ADÜ'nün farklı fakülte ve meslek yüksekokulundan 103 öğrenci katıldı. 18 kilometreden oluşan yürüyüş parkurunun ardından öğrenciler, Karina bölgesini de ziyaret etti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, öğrencilerin uzun süre doğadan uzak kaldığını, bundan sonraki süreçte yürüyüşlere devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

ADÜ Doğa ve Yaşam Topluluğu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adnan Menderes Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Milli, Aydın, Yerel, Haber

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