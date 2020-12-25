ADÜ'de Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Programı toplantısı, çevrimiçi olarak düzenlendi.

Toplantıya, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Kalite Koordinatörü Esin Sebetci, Kalite Komisyon Üyeleri ile Senato Kurulu Üyeleri katıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan ise Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerife İpek Karaaslan (Takım Başkanı), Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Delialioğlu (Akademik Değerlendirici), Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tonay İnceboz (Akademik Değerlendirici) katılırken Dilek Avşaroğlu ise YÖKAK gözlemcisi olarak toplantıda bulundu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, düzenlenen toplantıda üniversitenin hedefleri ve yürütülen kalite çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol Kalite Güvence Sistemi, Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı sistemi hakkında, Prof. Dr. Cumali Öksüz Eğitim-Öğretim ve Prof. Dr. Mehmet Aydın ise Yönetim Sistemi hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından üniversitede ne tür çalışmaların yapıldığı paylaşılırken, İzleme Takımının soruları cevaplandırıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Yardımcılarının, İzleme Takımı arasında İzleme Programında yapılan çalışmalar ve süreç ile ilgili değerlendirmelerinin ardından program sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı