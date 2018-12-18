Adü'de Yabani Hayvanların Rehabilitasyonu Konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesinde faaliyet gösteren Uluslararası Veterinerlik Öğrencileri Birliği (İVSA) Aydın Topluluğunun düzenlediği "Yabani Hayvanların İlk Yardım, Tedavi ve Rehabilitasyonu" semineri gerçekleşti.

ADÜ Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bekir Hakan Köksal, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin, IVSA Aydın Topluluğu Danışmanı Arş. Gör. Cemil Şahiner, akademik personel, IVSA Aydın Topluluk üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Aydın'da böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, IVSA Aydın Topluluğuna teşekkür etti. Şahin, meslek olarak yabani hayvanlarla ilgili eksik bilgileri olduğu kanaatine vardıklarını dile getirdi. Sözlerini sürdüren Şahin, 'Maalesef buna benzer organizasyonların çok fazla olmaması yaban hayatının da öne çıkmasının önüne geçmiş oluyor" diye konuştu.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yaban Hayatı Danışman Veteriner Hekimi Ahmet Emre Kütükçü, yaban hayatı deyince ilk akla gelen meslek grubunun veteriner hekimleri olduğunu ifade etti. Kütükçü, meslek eğitiminde yaban hayvanlarına daha fazla yer verilmesi gerektiğini işaret etti.

Dünya üzerinde şu anda 9 bin 700 kuş türünün bulunduğunu, keşfedilmemiş türlerle birlikte bu sayının yaklaşık 15 bin civarında olabileceğini söyleyen Kütükçü, kuş türleri, kuşların metabolizması, kuşların kas ve iskelet sistemini anlattı.

Yaban hayvanlarının bakımı, hastalıkları ve davranışları hakkında da bilgiler veren Kütükçü, her türün kendine göre farklı özellikleri olduğunu vurgulayarak, her canlının türüne göre yaklaşılıp müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin sonunda IVSA Aydın Topluluk Danışmanı Arş. Gör. Cemil Şahiner, Ahmet Emre Kütükçü'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket ve teşekkür belgesi verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA