Adü'de Simülasyon Laboratuvarı Açıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesinde insan maketinde kalp ritmi ve nabzının ölçülebildiği simülasyon laboratuvarı açıldı.

Fakültede eğitim gören öğrencilere, hastalara müdahalenin uygulamalı olarak gösterilmesini amaçlayan ve 300 bin liraya mal olan laboratuvarın açılışı Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından gerçekleştirildi.

Gazetecilere açıklama yapan Bircan, öğrencilerin simülasyon laboratuvarında bir hastanın solunumundan kalp atışına ve ilaç uygulamalarının etkisine kadar bütün sonuçları görme fırsatı bulabileceğini söyledi.

Bircan, laboratuvarda çalışan öğrencileri dışarıdan bir cihazla eğitimcilerin izleyeceğini belirterek, kan basıncı, solunum, nabız gibi hayati bulgulara öğrencilerin nasıl müdahale ettiğini değerlendirebileceklerini ifade etti.

Laboratuvarın çok önemli olduğunu aktaran Bircan, "Bu, birebir hastayla bizim öğrencimizin direkt temasını sağlayacak bir işlem. Simülasyon laboratuvarı bu yüzden çok değerli. Türkiye'de çok az yerde var. Çok az merkezde bulunuyor." dedi.

Öğrencilerden Gözde Çetinkaya, "Bazı durumlarla ilk defa karşılaşabiliyoruz. Hasta şok geçiriyor, ne yapacağız bilmiyoruz. O anı daha önce görmemiş olabiliriz. Bayılmayı bile daha önce yaşamamış olabiliyoruz. Bu simülasyonlar o heyecanımızı yenmemizi büyük ölçüde sağlayacak." şeklinde konuştu.