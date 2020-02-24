ADÜ'de 'Fıtık Günü' kapsamında canlı ameliyatlar yapıldı

24.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:22

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından ADÜ Fıtık Günü kapsamında canlı ameliyatlar gerçekleştirildi.



Öğretim Üyeleri Bloğu Toplantı Salonu'nda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran'ın açılışını yaptığı toplantıya, çevre illerden gelen öğretim üyeleri ve asistanlar katıldı.



İlk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Erdinç Kamer'in yaptığı toplantıda, Op. Dr. Haldun Kar 'Yama Kullanmadan kompartmanlara ayırma yöntemi ile insizyonel hemi tamiri' hakkında videolu sunum yaptı. Prof. Dr. Sinan Ersin ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çevikel'in ikinci oturumun başkanlığını yaptığı toplantıda; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi Cengiz, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Aydın Devlet Hastanesi Genel Cerrahiden Op. Dr. Erkan Karacan'dan oluşan ekiple canlı ameliyat gerçekleşti.



Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aras Emre Canda ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hedef Özgün'ün üçüncü oturumun başkanlığını yaptığı toplantıda; Doç. Dr. Kemal Erdinç Kamer, Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz Arş. Gör. Murat Demir'den oluşan ekiple canlı ameliyat gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İHA