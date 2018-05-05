Adriana Lima Sevgilisine Yanıma Taşın Diye Çağrıda Bulundu

Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara ile Brezilyalı manken Adriana Lima'nın aşkı magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

"YANIMA YERLEŞ"

Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi.

ARKADAŞLARINA TAVSİYE ETTİ

Brezilyalı model, ünlü arkadaşlarına da, "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" tavsiyesinde bulunuyor.

NASIL TANIŞTILAR?

Adriana Lima ile nasıl tanıştıklarını anlatan Hara, "Adriana Lima benim ismimi duyduktan sonra menajeri aracılığıyla bana ulaştı ve bu sayede tanıştık. Adriana İstanbul'dayken uçağı kaçırıyor ve bu bizim tanışmamızı sağlıyor. Ben de o sırada insanlara 'ateşte yürüme' eğitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir şekilde birbirimizi tanıma şansımız oldu" dedi.