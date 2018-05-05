Adriana Lima Sevgilisine Yanıma Taşın Diye Çağrıda Bulundu
11 aydır Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, sevgilisinin kariyeri için New York'a yerleşmesini istedi. Lima, arkadaşlarına "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" diye tavsiyede bulundu.
Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara ile Brezilyalı manken Adriana Lima'nın aşkı magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.
"YANIMA YERLEŞ"
Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi.
ARKADAŞLARINA TAVSİYE ETTİ
Brezilyalı model, ünlü arkadaşlarına da, "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" tavsiyesinde bulunuyor.
NASIL TANIŞTILAR?
Adriana Lima ile nasıl tanıştıklarını anlatan Hara, "Adriana Lima benim ismimi duyduktan sonra menajeri aracılığıyla bana ulaştı ve bu sayede tanıştık. Adriana İstanbul'dayken uçağı kaçırıyor ve bu bizim tanışmamızı sağlıyor. Ben de o sırada insanlara 'ateşte yürüme' eğitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir şekilde birbirimizi tanıma şansımız oldu" dedi.
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metin Harran Türk değil YahudiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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METİN BÜYÜMÜ YAPTIRDIN KIZACevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN TÜRK ERKELERİNİN GURURU. TÜRK ERKEKLERİNİN HEPSİNİN KISKANÇ VE KABA KIROLAR OLMADIĞNIN İSPATI. ALLAH HER KIZA BÖYLE MODERN GÖRÜŞLÜ KISKANÇ OLMAYAN ANLAYIŞLI VE CENTİLMEN ERKERLER NASİP ETSİN. AMİİİİİİNNNNNN.Cevap Yaz 7 5 Yayından KaldırSİVASLI YİĞİDO: dünyada eşini kıskanmayan tek varlık domuzdur. senin layığında o demekki öyle istediğine göre hadi bakayım bol şans. . .7 6 Yayından Kaldır
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Tanrim kötü kularini sen affetsen ben affetmem bütün zalim olanlari sen affetsen ben affetmem, ümidimi kiranlari bu dünyayi yakanlari sen affetsen ben affetmem!Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır