Adriana Lima ile aşk yaşayan Emir Uyar, garsonlara 5 bin lira bahşiş bıraktı

Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra Türk iş adamı Emir Uyar'la yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima magazin gündeminin yine birinci sırasına oturmayı başardı.

YABANCI BASININ İLGİ ODAĞIYDI

Yunanistan Mikonos'ta tatilde olan gözde çift, yabancı basının da ilgi odağıydı. İngiliz basınına göre Brezilyalı güzel ile sosyetik iş adamı, birkaç arkadaşıyla adanın lüks bir mekanında yemek yedi.

METİN HARA'YA GÖRE DAHA AGRESİF

Takvim'in haberine göre, kendilerine gelen 2 bin 180 euro gelen hesabı 3 bin euro olarak ödeyen Emir Uyar, bıraktığı 820 euro'luk yani yaklaşık 5 bin liralık bahşişle Yunan garsonları mest etti. Bu arada yabancı basın, Emir Uyar'ın Metin Hara'ya göre daha agresif olduğuna değindi.

ELİYLE ÇIKIŞTI

250 milyon dolar kişisel serveti olduğu konuşulan sosyetik iş adamı, önceki akşam dünyaca ünlü top modelle kendilerine görüntüleyen yabancı basın mensuplarına fotoğraflarını çekmesinler diye eliyle çıkıştı.