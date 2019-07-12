Adriana Lima ile aşk yaşayan Emir Uyar, garsonlara 5 bin lira bahşiş bıraktı
Dünyaca ünlü model Adriana Lima aşkıyla dünyanın da yakından tanımaya başladığı iş adamı Emir Uyar, 2 bin 180 euro gelen hesaba 3 bin euro ödeyerek toplam 820 euro bahşiş bıraktı.
Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra Türk iş adamı Emir Uyar'la yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima magazin gündeminin yine birinci sırasına oturmayı başardı.
YABANCI BASININ İLGİ ODAĞIYDI
Yunanistan Mikonos'ta tatilde olan gözde çift, yabancı basının da ilgi odağıydı. İngiliz basınına göre Brezilyalı güzel ile sosyetik iş adamı, birkaç arkadaşıyla adanın lüks bir mekanında yemek yedi.
METİN HARA'YA GÖRE DAHA AGRESİF
Takvim'in haberine göre, kendilerine gelen 2 bin 180 euro gelen hesabı 3 bin euro olarak ödeyen Emir Uyar, bıraktığı 820 euro'luk yani yaklaşık 5 bin liralık bahşişle Yunan garsonları mest etti. Bu arada yabancı basın, Emir Uyar'ın Metin Hara'ya göre daha agresif olduğuna değindi.
ELİYLE ÇIKIŞTI
250 milyon dolar kişisel serveti olduğu konuşulan sosyetik iş adamı, önceki akşam dünyaca ünlü top modelle kendilerine görüntüleyen yabancı basın mensuplarına fotoğraflarını çekmesinler diye eliyle çıkıştı.
-
Turkiyede olsa 10 tl vermezlerCevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
-
Adrina gelip bizim türk erkeklerini soyduktan sonra rafa kaldırıyor anladığım kadarıyla...??Cevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
-
Hem canlı canlı adrianayı gördüler hem de bahşişi kaptılar. Akşamına da türist tavlarlarsa cennet gibi hayat.Cevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır
-
Hayat bu mudur yani? Ergen misin9 2 Yayından Kaldır
-
250. 000 tl yi bir arada görebilen kaç kişi vardır şu ülkede. 250. 000. 000 dolara çok değil diyen arkadaşlarCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
-
bir fakire bir kuruş yardım et desen bin dereden su getiriler ama sırf şhow olsun diye 3 bin auro hesap ödüyolar. . . bunlar haram paralar çıkıyoCevap Yaz 74 5 Yayından Kaldır
-
Hey ismiyle yazan yalaka sen avukatmısın. Bu Ülkenin insanları aptal değil. Elbette güzel yürekli îşadamlarıda vardır. Ama çoğunluğun fakirle, yoksulla, yardımlarla işleri olmaz.3 2 Yayından Kaldır
-
İSTEDİN DE VERMEDİ Mİ NERDEN BİLİYON VERİP VERMEDİĞİNİ5 18 Yayından Kaldır
-
Keşke bizim ülkemizde bu bahşişi bizim garsonlarımıza bıraksaydı gidip yunanistanda türklerden nefret eden yunan garsonlara bahşiş bırakmış ben her zaman tatil yapacaksak yada bahşiş vereceksek veya iş kuracaksak hep kendi milletimize yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum yunanlılara bahşiş bırakarak bize faydaları olmaz türk garsonlar keşke kazansaydı o bahşişiCevap Yaz 43 2 Yayından Kaldır
-
Iyi yapmis helan hos olsun onlara.. ayrica bu nefret kinle nereye kadar .. o kötü bu kötü.. sanki bizden baska irk yok bu dünyada..6 3 Yayından Kaldır
Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor