Adnan Oktar Soruşturmasındaki Şüphelilerin Tamamı Adliyeye Sevk Edildi

Adnan Oktar ve grubuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüphelinin tamamı emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları devam eden şüphelilerden 59'u ise mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 187 şüphelinin tamamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da bulunduğu 92'si sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 91'i ise akşam saatlerinde adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden savcılık sorgusu tamamlanan 59 şüpheli tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 59 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

(Sadık Kahraman/İHA)