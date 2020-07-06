Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davanın bugünkü duruşmasında örgütün elebaşı Adnan Oktar, programlarında söylediği sözlerden vazgeçmedi. Oktar, duruşma salonundaki izleyicilere "Çok güzelsin" dedi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 77'si tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 73. duruşmaya, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 60 tutuklu sanık, 40 tutuksuz sanık ve müşteki ile sanık avukatları katıldı.

ÇOK SAYIDA TUTUKSUZ SANIK KATILDI

Önceki celse alınan ara karar gereği sanık avukatlarının talebi üzerine koronavirüs tehlikesi nedeniyle savunması alınan tutuksuz sanıklar hakkında duruşmalara katılma zorunluğunu kaldırsa da (vareste) çok sayıda tutuksuz sanık ve izleyicinin duruşmalara katılması dikkati çekti.

OKTAR, MASKESİNİ TAKMADI

Öte yandan, yine önceki celse mahkeme başkanı Mehmet Galip Perk'in "Salonda maskesiz kimse olmayacak" uyarısına karşın, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın geçen celse olduğu gibi maske takmayıp, elinde tutarak burnuna götürdüğü görüldü.

"ÇOK GÜZELSİN"

Oktar'ın, duruşma aralarında diğer sanıkları ve izleyicileri selamladığı, "Çok güzelsin" dediği, sanıkların da aynı şekilde Adnan Oktar'a karşılık verdikleri gözlendi.

Sanık avukatlarının beyanda bulunduğu duruşmada, ilk önce Adnan Oktar'ın 3 avukatının beyanı alındı. Avukatlar, Adnan Oktar'ın 350 kitap yazdığını, bu kitapların 70 dile çevrildiğini, dünyada bu kadar kitap yazan bir örgüt olmadığını belirterek müvekkilleri hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu ifade ettiler. Duruşmaya yarın sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Kaynak: AA